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Полицейские исполнили мечту 10-летнего украинца, которому уже не могут помочь врачи (фото, видео)

Полицейские исполнили мечту 10-летнего украинца, которому уже не могут помочь врачи (фото, видео)
06:14 Сегодня Телеграф

В Черновцах полицейские исполнили мечту 10-летнего Саши Андрийчука, который смертельно болен онкологией и приняли его в свои ряды. Волонтеры, родители и полицейские верят, что случится чудо и мальчику удастся выжить, несмотря на вердикт врачей.

Об этом сообщает местное издание "Шпальта".

10-летний Александр Андрейчук из Кицманского района несколько лет болеет раком. Мама обошла с ним всех возможных врачей. У мальчика опухоль мозга с метастазами, диагноз - медуллобластома.

Недавно мама с Сашей были в киевских врачей. Те должны были передать результаты обследований и рассказать о дальнейших действиях медикам из Черновцов. Мальчика больше лечить не будут. Специалисты говорят, что помочь ему уже не смогут, поэтому мучить его химиями и больничными стенами нет смысла.

Когда у Саши спросили, о чем он мечтает. Мальчик, который уже не может говорить, написал, что когда вырастет, то станет полицейским.

"Нас это очень тронуло, ведь мы понимаем, что полицейский он не станет. Но мы можем объединиться и сделать все, чтобы он почувствовал себя одним из них", - рассказала волонтер Марта.

Она написала историю Саши в соцсетях, и на нее отреагировали сотни полицейских со всей Украины. За выходные ему сшили специальную именную форму с спецжетоном. И уже в понедельник, 15 февраля, около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франковской областей решили прийти в гости к Саше и сделать ему сюрприз.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Харькове патрульные полицейские спасли 13-летнюю девочку, которая решила покончить с собой.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Черновцы, Видео, Полицейские, Мечты, Фото, Саша Андрийчук.
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