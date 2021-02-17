Пассажира вырвало из салона и протянуло около километра: товарный поезд врезался в авто на переезде в Киеве (фото, видео)

В Дарницком районе Киева произошла жуткая авария - ВАЗ пытался переехать переезд и на полном ходу в него врезался в товарняк.

Об этом сообщает "Стражи Эспресо".

Трагедия произошла 17 февраля, водитель пренебрег предупредительными сигналами о приближении поезда, в результате чего и произошло столкновение с грузовым поездом.

На момент аварии в машине находилось два человека около 30 лет. Водителю повезло, а пассажира поезд вырвал из салона и протянул еще около километра. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

Следует отметить, что после аварии водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения, в настоящее время выясняются все подробности аварии.

Напомним, 16 февраля в Киеве на Голосеевском проспекте микроавтобус на полном ходу влетел в автобус.

13 февраля на трассе Одесса-Киев, возле поселка Дачное (Одесская область) на скользкой дороге не разминулись две фуры. Оба водителя погибли на месте, а пассажира с черепно-мозговой травмой и переломами ног доставили в больницу.