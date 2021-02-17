В Кременчуге трое детей отравились алкоголем

В Полтавской области в Кременчуге трое несовершеннолетних детей напились алкоголя. Школьников с отравлением госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Пострадавшим от 14 до 16 лет, алкоголь они купили в магазине.

"Вчера в Кременчуге трое детей 14-16 лет попали в больницу с алкогольным отравлением. Полиция составила протоколы на продавца магазина и на родителей. Профилактические мероприятия продолжаются", — написал пресс-секретарь.

В полиции призывают всех родителей чаще общаться с детьми о подобных темах.

Как сообщал "Телеграф", в городе Боярка, что в Фастовском районе Киевской области, две школьницы наглотались спазмолитика. Девочки купили лекарство в аптеке во время перемены, и выпили 40 таблеток. В результате употребления таблеток, одна из школьниц скончалась, а другая попала в больницу.