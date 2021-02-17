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В Кременчуге трое детей отравились алкоголем

В Кременчуге трое детей отравились алкоголем
Обновлено 10:53 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Полтавской области в Кременчуге трое несовершеннолетних детей напились алкоголя. Школьников с отравлением госпитализировали в больницу. 

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Пострадавшим от 14 до 16 лет, алкоголь они купили в магазине.

"Вчера в Кременчуге трое детей 14-16 лет попали в больницу с алкогольным отравлением. Полиция составила протоколы на продавца магазина и на родителей. Профилактические мероприятия продолжаются", — написал пресс-секретарь.

В полиции призывают всех родителей чаще общаться с детьми о подобных темах.

Как сообщал "Телеграф", в городе Боярка, что в Фастовском районе Киевской области, две школьницы наглотались спазмолитика. Девочки купили лекарство в аптеке во время перемены, и выпили 40 таблеток. В результате употребления таблеток, одна из школьниц скончалась, а другая попала в больницу. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Отравление, Кременчуг, Полтаская область.
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