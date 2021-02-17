Изрезал ножом и оставил умирать в горящей квартире: в Харькове мужчина устроил расправу над экс-любовницей (фото, видео)

В Харькове мужчина жестоко зарезал бывшую возлюбленную, после чего поджег ее квартиру.

Как сообщает Нацполиция Харькова, к правоохранителям обратились спасатели ГСЧС, которые ликвидировали пожар в помещении.

После того, как огня потушили в помещении обнаружили еще живую женщину с многочисленными травмами и ножевыми ранениями. Однако пострадавшая умерла по дороге в больницу. Эксперты насчитали на ее теле более 20 ножевых ранений.

На месте происшествия работали руководство областного главка полиции, территориального подразделения, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты.

Правоохранители оперативно вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее жила в доме под Харьковом. Год назад она бросила сожителя, мужчина регулярно издевался и избивал погибшую. Женщина сняла квартиру в Харькове и вместе с детьми переехала в город.

Вечером 16 февраля она была дома одна, злоумышленник пришел к ней и жестоко расправился с бывшей возлюбленной. После совершения преступления он поджег квартиру.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге девушка зарезала сожителя, когда он управлял автомобилем.

В Одессе парень убил двух человек, одному отрезал голову, а второго выпотрошил и обмотался его внутренностями.