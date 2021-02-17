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Нескольких смогли спасти, но один погиб: из-за морозов участились трагические ЧП в Украине

Нескольких смогли спасти, но один погиб: из-за морозов участились трагические ЧП в Украине
Обновлено 19:54 Сегодня Телеграф

Из-за морозов в Украине несколько человек получили серьезные обморожения, а некоторые даже умерли.

О них рассказали в пресс-службе полиции Украины.

Так, замерзшего 16-летнего парня ночью 17 февраля в г. Новоград-Волынском (Житомирская область) нашли полицейские местного отдела на мели посреди реки Случи.

"Чтобы извлечь скованного холодом парня на берег, правоохранители осуществили рискованную спасательную операцию. Сейчас юноша в больнице, его здоровьем занимаются медики", - рассказали местные правоохранители.

Кроме того, в нежилом доме на Херсонщине участковые офицеры полиции обнаружили 65-летнего мужчину. Он не мог самостоятельно передвигаться и пожаловался на сильную боль в ногах. Полицейские выяснили, что мужчина хоть и имеет дом, но ведет бродяжнический образ жизни и ночует в заброшенных зданиях. Он пояснил, что решил переночевать в нежилом доме, но не учел погодные условия.

"Этой ночью температура воздуха достигала 18 градусов мороза. В неотапливаемом помещении мужчина едва не получил сильное обморожение конечностей. Самостоятельно подняться он уже не мог и жаловался на сильную боль в ногах", - рассказали в пресс-службе ГУНП, отметив, что доставили пострадавшего в больницу.

Днем ранее, во вторник, 16 февраля, в тепловом коллекторе во Львове полицейские обнаружили тело мужчины и еще одного мужчину, но с термическими ожогами. 39-летний пострадавший доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Как оказалось, он не имеет постоянного места жительства.

Кроме того, 17 февраля в Днепровском районе Киева коммунальщики случайно заварили люк колодца теплотрассы, где находился бездомный. Скорее всего, мужчина решил переночевать в теплотрассе, чтобы не замерзнуть на улице. Пока он спал, коммунальщики заварили люк, чтобы его не украли на металлолом.

"К счастью, крики бездомного о помощи услышали и его все же достали оттуда", - рассказали в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, когда ждать потепления в Украине.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Жертвы, Пострадавшие, ЧП, Морозы, Укрина, Обморожения.
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