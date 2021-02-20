Чайки резвятся прямо на снегу: появились зимние фото популярного курорта Украины

Несмотря на сильный мороз, чайки на популярном украинском курорте Бердянск гнездятся в любое время года, даже в такое холодное, как сейчас.

Об этом можно судить по фото местного фотографа Татьяны Черемисиной в Facebook.

Особенно чайкам нравятся заповедные зоны - Макорты, охотничье хозяйство, острова Дзендзики.

Они летают за кораблями, пасутся над причалами и на берегу, дружными стаями обходят и облетают пустующие пляжи.

Несмотря на некоторую назойливость, присущую чайкам, местные жители не устают их подкармливать.

На фото видно, как чайки садятся прямо на снег, не боясь отморозить лапы.

Как сообщал "Телеграф", ранее из подтопленных курортов Запорожья ГСЧС спасла 86 человек и извлекла 36 авто.