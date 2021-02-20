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Чайки резвятся прямо на снегу: появились зимние фото популярного курорта Украины

Чайки резвятся прямо на снегу: появились зимние фото популярного курорта Украины
00:51 Сегодня Телеграф

Несмотря на сильный мороз, чайки на популярном украинском курорте Бердянск гнездятся в любое время года, даже в такое холодное, как сейчас.

Об этом можно судить по фото местного фотографа Татьяны Черемисиной в Facebook.

Особенно чайкам нравятся заповедные зоны - Макорты, охотничье хозяйство, острова Дзендзики.

Чайки в Бердянске

Они летают за кораблями, пасутся над причалами и на берегу, дружными стаями обходят и облетают пустующие пляжи.

Чайки в Бердянске

Несмотря на некоторую назойливость, присущую чайкам, местные жители не устают их подкармливать.

Чайки в Бердянске

На фото видно, как чайки садятся прямо на снег, не боясь отморозить лапы.

Как сообщал "Телеграф", ранее из подтопленных курортов Запорожья ГСЧС спасла 86 человек и извлекла 36 авто.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Бердянск, Фото, Чайки.
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