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На Ровенщине врач скорой 2 км тащил на себе пациента через сугробы: история необычного спасения

На Ровенщине врач скорой 2 км тащил на себе пациента через сугробы: история необычного спасения
16:29 Сегодня Телеграф фото: ВВС

В Ровенской области фельдшер скорой помощи Степан Вознюк совершил героический поступок -  спас от верной смерти инвалида первой группы, у которого поднялась температура до 40 градусов из-за воспаления легких.

Об этом сообщает ВВС.

16 февраля фельдшер экстренной медицинской помощи в селе Тучин Степан Вознюк получил на рабочий планшет информацию об экстренном вызове. Вместе с водителем он поехал по указанному адресу в селе Воронов на Ровенщине. Однако оказалось, что дороги, где проживал больной, полностью замело. Дом оказался в прямом смысле заблокированным в сугробах и настолько сильно, что и на конях до него было не добраться.

Спасатели местной пожарной команды, приехавшие к врачу на помощь, оценили ситуацию и ответили, что со своей техникой ничем помочь не смогут. К этому времени у больного начала подниматься температура до 40 градусов. Соседкам больного фельдшер объяснил, какие дать лекарства, а сам с чемоданом, носилками и другими необходимыми средствами начал пробираться через снег к больному.

Когда врач добрался до больного, то сделал ему инъекции, из тяжелого состояния перевел в состояние средней тяжести. Медик также обнаружил у пациента воспаление легких с левой стороны. Больного нужно было госпитализировать, но машина была далеко. В итоге больного фельдшеру через сугробы пришлось волочить на возу, а местами - даже на собственной спине. Из-за судорог дело это было непростым – больной постоянно хотел вырваться.  Все-таки спасти пациента удалось. Его госпитализировали в ближайшую районную больницу.

Как сообщал "Телеграф", ранее врач спас своего пациента-полярника по телефону.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Ровенская область, Пациенты, Скорая помощь, Больные, Сугробы, Фельдшеры.
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