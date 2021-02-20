Украинцы просят Зеленского запретить TikTok: чем не угодила соцсеть

После большого количества самоубийств среди подростков, которые прокатились по всей Украине, обеспокоенные украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с петицией запретить популярную соцсеть TikTok.

По состоянию на субботу, 20 февраля, на сайте с петициями появились уже 6 открытых письма о запрете этой интернет-платформы. Прошения опубликованы на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

Отметим, что на каждой такой петиции пока не более 500 подписей при необходимых 25 тыс. для рассмотрения.

Что было раньше?

1 февраля в Шевченковском районе Киева несовершеннолетняя девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна многоэтажки. На следующий день в Голосеевском районе столицы из окна высотного дома выпала девочка 2007 года рождения.

В четверг, 11 февраля, в Одессе повесился 10-летний мальчик.

16 февраля в лицее Боярки две ученицы седьмого класса приняли таблетки, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Вторая школьница находится в больнице. При этом в Офисе генпрокурора заявили, что школьницы из Боярки нашли рецепт самоубийства в сети TikTok. Также в этот день в Дарницком районе Киева насмерть разбилась 13-летняя девочка, выпав с балкона на 14 этаже.

На следующий день, 17 февраля, произошел аналогичный инцидент. В Умани две восьмиклассницы наглотались спазмалитика и также попали в больницу. К счастью, обе девочки выжили. Кроме того, в среду, 17 февраля, в Киеве, в Дарницком районе, погибла 15-летняя школьница, упав с высоты 16-го этажа.

Затем 18 февраля в Киеве 15-летний мальчик наглотался таблеток и тоже попал в больницу.

Подробнее о том, почему это может происходить, читайте в материале "Телеграфа": Шквал детских смертей на Киевщине: эксперт назвала основные причины для самоубийств.