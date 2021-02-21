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Соседская любовь, она такая: сеть взволновал инцидент в одной из многоэтажек Киева (видео)

Соседская любовь, она такая: сеть взволновал инцидент в одной из многоэтажек Киева (видео)
05:15 Сегодня Телеграф

В Дарницком районе Киева в одной из многоэтажек раздается настолько зловонный запах, что из арендованных квартир даже съезжают постояльцы.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"У нас на этаже (15 этаж, 2 подъезд) жуткий запах химии какой-то, все заходят и кашляют. У меня жил квартирант, который не выдержал и съехал. Говорит, что задыхался и начались приступы удушья",- рассказала хозяйка одной из квартир дома по улице Бориса Гмыри, 12Б.

По ее словам, после отъезда квартиранта, она три дня вымывали квартиру, мыла общий коридор, но ничего не помогает.

"Запах паленой изоленты. Думали, что где-то коротит электрика, проверили все, прозвонили все, натяжные потолки разбирали и смотрели проводку - не оно. Запах именно возле входа в квартиру. Вызывали электрика, проверил все щитки - все ок", - делится хозяйка квартиры.

Потом она пересмотрела камеры, и выяснилось, что зловонное вещество под порог каждый раз подливала незнакомка и после этого уходила.

В сети стали обсуждать видео с камер наблюдения.

"Соседская любовь, она така", "Уверены, что это барышня? И в маске на лице. Значит в курсе про камеры. Не первый раз в доме. Или вообще свой", "У нас так было. На воскресенке. Раза 2. Жуткий запах паленого. Мне кажется так воры работают, что бы люди выходили на этот запах, а их квартиры под шумок грабили. Не знаю, но я вызывала даже пожарных. Те сказали, что в шахту лифта что-то бросили в 2 часа ночи. Если раз случайность, то не могут же это делать три раза за месяц. Зачем? Еще и ночью. Воняло горелым не реально", "Любовница", - выдвинули свои предположения в сети.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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