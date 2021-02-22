Дрейфовали на льдине: в Херсоне спасли двоих детей, оказавшихся посреди Днепра (видео)

В воскресенье, 21 февраля, в Херсоне спасли двоих детей, которые оказались посреди Днепра, после того, как волнами от берега унесло льдину, где они стояли.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Херсонской области в понедельник, 22 февраля.

К счастью, детей заметил местный житель. 51-летний мужчина сразу достал алюминиевую людку, и быстро, работая веслами, поплыл к дрейфующим на льдине мальчишкам.

"Когда подплыл к растерянным детям, то по очереди снял их с льдины и усадил в лодку. Уже подплывая к берегу, он рассказал мальчикам, что нужно обязательно родителям рассказать об этом происшествии. Ребята так испугались, что как только ступили на берег, то бросились подальше от своего спасителя", - рассказали подробности инцидента в ведомстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Днепре спасатели из-под льда достали 9-летнего мальчика и его 44-летнего отца.