Водитель вылетел из авто вслед за двигателем: эксклюзивные фото ДТП на Гостомельской трассе

Под Киевом, неподалеку от въезда в пгт. Гостомель произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Chevrolet.

На месте аварии побывал корреспондент "Телеграфа".

BMW двигался со стороны Киева и вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение с двигавшемся навстречу Chevrolet.

От удара у автомобиля BMW вырвало двигатель, а водитель (1971 г.р.) вылетел через лобовое стекло на дорогу.

До прибытия медиков он лежал на земле без малейшего движения. Мужчину забрала "скорая", о его состоянии ничего не известно.

Водителя Chevrolet из авто доставали оказавшиеся неподалеку свидетели происшествия.

Обе машины полностью разбиты.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".