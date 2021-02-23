Водитель вылетел из авто вслед за двигателем: эксклюзивные фото ДТП на Гостомельской трассе

Под Киевом, неподалеку от въезда в пгт. Гостомель произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Chevrolet.
На месте аварии побывал корреспондент "Телеграфа".
BMW двигался со стороны Киева и вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение с двигавшемся навстречу Chevrolet.
От удара у автомобиля BMW вырвало двигатель, а водитель (1971 г.р.) вылетел через лобовое стекло на дорогу.
До прибытия медиков он лежал на земле без малейшего движения. Мужчину забрала "скорая", о его состоянии ничего не известно.
Водителя Chevrolet из авто доставали оказавшиеся неподалеку свидетели происшествия.
Обе машины полностью разбиты.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".