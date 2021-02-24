Не отвечал за свои действия: отрезавшего отцу голову одессита освободили из-под стражи

Мужчину, отрезавшего голову отцу и разгуливавшего голышом по улице, больше не содержат под стражей. Суд отправил его в психиатрическую больницу.

"Правоохранители получили заключение судебно-психиатрической экспертизы, согласно которому, в момент совершения преступления и по настоящее время у подозреваемого наблюдаются признаки расстройства психической деятельности. В результате мужчина не был способен осознавать свои действия и руководить ими. Таким образом, рассмотрев ходатайство, следователь судья удовлетворил его. Подозреваемому изменена мера пресечения в виде содержания под стражей на меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением", - сообщает пресс-служба Киевского районного суда города Одессы.

Напомним, 20 января в Одессе жители одной из многоэтажек заметили как из подъезда вышел голый мужчина, обмотанный человеческими внутренностями. В руках он держал отрезанную голову своего отца. Тогда суд отправил его в СИЗО на 60 дней. Подсудимый поддержал данное решение.