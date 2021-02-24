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Не отвечал за свои действия: отрезавшего отцу голову одессита освободили из-под стражи

Не отвечал за свои действия: отрезавшего отцу голову одессита освободили из-под стражи
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф

Мужчину, отрезавшего голову отцу и разгуливавшего голышом  по улице, больше не содержат под стражей. Суд отправил его в психиатрическую больницу.

"Правоохранители получили заключение судебно-психиатрической экспертизы, согласно которому, в момент совершения преступления и по настоящее время у подозреваемого наблюдаются признаки расстройства психической деятельности. В результате мужчина не был способен осознавать свои действия и руководить ими. Таким образом, рассмотрев ходатайство, следователь судья удовлетворил его. Подозреваемому изменена мера пресечения в виде содержания под стражей на меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением", - сообщает пресс-служба  Киевского районного суда города Одессы.

Напомним, 20 января в Одессе жители одной из многоэтажек заметили как из подъезда вышел голый мужчина, обмотанный человеческими внутренностями. В руках он держал отрезанную голову своего отца. Тогда суд отправил его в СИЗО на 60 дней. Подсудимый поддержал данное решение.

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Одесса, Суд, Убийство, отрезал голову.
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