А что, так можно было? Сеть озадачили фото царь-балкона в Украине

В Николаеве обнаружили необычный двухэтажный балкон.

Его фото опубликовал Олег Попенко в Facebook.

"История одного балкона в Николаеве. Семья росла так быстро, что хозяин не успевал достраивать балконы....." – подписал фото он.

На кадрах видно, что балкон растянулся на два этажа. Интересно, что балкон внешне выглядит как пристройка и полноценная жилплощадь. Причем жильцы, оборудовав такую необычную пристройку, оккупировали даже подвал.

"Все просто: балконы становятся комнатами...,а комнатам нужны свои балконы!))", "Царь балкон", "Судя по газовой трубе это узаконено", "Вот оно - царское наследие", - комментируют необычную пристройку в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине на законодательном уровне разрешили стеклить балконы при строительстве и реконструкции многоэтажек.