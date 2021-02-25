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А что, так можно было? Сеть озадачили фото царь-балкона в Украине

А что, так можно было? Сеть озадачили фото царь-балкона в Украине
23:18 Чт, 25 Февраль 2021 Телеграф

В Николаеве обнаружили необычный двухэтажный балкон.

Его фото опубликовал Олег Попенко в Facebook.

"История одного балкона в Николаеве. Семья росла так быстро, что хозяин не успевал достраивать балконы....." – подписал фото он.

На кадрах видно, что балкон растянулся на два этажа. Интересно, что балкон внешне выглядит как пристройка и полноценная жилплощадь. Причем жильцы, оборудовав такую необычную пристройку, оккупировали даже подвал.

"Все просто: балконы становятся комнатами...,а комнатам нужны свои балконы!))", "Царь балкон", "Судя по газовой трубе это узаконено", "Вот оно - царское наследие", - комментируют необычную пристройку в сети.

В Николаеве нашли необычный балкон

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине на законодательном уровне разрешили стеклить балконы при строительстве и реконструкции многоэтажек.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Николаев, Фото, Балконы.
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