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Суд вынес приговор активистке Femen за поджог трамвайчика Roshen с "исключительным цинизмом" и голой грудью

Суд вынес приговор активистке Femen за поджог трамвайчика Roshen с "исключительным цинизмом" и голой грудью
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф

Оглашен приговор участниц движения Femen Алисе Виноградовой, которая голая подожгла трамвай Roshen в Виннице. Девушка получила условный срок.

"Секстремистке Femen Алисе «Огонёк» Виноградовой суд в Виннице сегодня вынес приговор за поджог трамвайчика «Рошен»: 2 года ограничения свободы и штраф. Размер штрафа - около 35 тысяч гривен, и за экспертизы 15 тысяч гривен", сообщает telegram-канал новостного ресурса strana.ua.

Согласно приговору суд установил, что действия Виноградовой были совершены исходя из "мотивов явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом". Решение может быть оспорено в течении 30 дней. Активистка уже заявила что намерена подать апелляцию.

Ранее, 14 февраля 2017 года активистка "Femen" подожгла возле главного магазина "Roshen" в Виннице декорацию в виде трамвая. Таким методом она протестовала против президента Петра Порошенка. Свою акцию Алиса Виноградова проводила будучи обнаженной по пояс.

поджог Рошен

Напомним, активисток Femen избили в Париже во время манифестации против однополых браков.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Винница, Суд, Приговор, FEMEN, Roshen, Алиса Виноградова.
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