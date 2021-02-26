Под Днепром Nissan врезался в дом, стена не выдержала: среди пострадавших - дети (фото)

В пятницу, 26 февраля, в поселке Чаплинка Петриковского района Днепропетровской области автомобиль Nissan Tiida врезался в частный дом и снес большую часть стены, в результате чего пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего и вылетел с дороги во двор и врезался в жилой дом.

На момент аварии в салоне автомобиля находились четыре человека - мужчина, женщина и два ребенка.

Также, в результате происшествия пострадала собственница дома, которая именно в это время находилась внутри летней кухни.

Уточняется, что пострадавших – 36-летний водитель, 35-летняя женщина и двое детей 8 и 5 лет, попали в больницу. Также травмы получила 32-летняя хозяйка летней кухни.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 19 февраля, на улице Халхингольской в Самарском районе Днепра горел одноэтажный заброшенный дом, в результате чего погибли трое людей.