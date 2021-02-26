Одну женщину едва не затоптали: в Каменском толпа устроила штурм (видео)

Желание приобрести брендовую одежду по невысоким ценам, сыграло злую шутку с жителями города Каменское Днепропетровской области. Толпа людей фактически штурмом брала местный секонд-хенд, напомнив знаменитые давки в "черную пятницу" в США.

В четверг ранним утром, 25 февраля, люди выстроились в очередь перед одним из магазинов секонд-хенда. Видимо в этот день было новое поступление товара и всем хотелось выцепить что-то хорошее для себя, передает "Наше місто"

Как только сотрудница магазина открыла двери, огромная толпа, наплевав на все карантинные ограничения, начала ломиться внутрь, не замечая на своем пути никого и ничего. Вследствие огромного натиска, люди свалили с ног пенсионерку, которая также пыталась попасть в магазин. Женщина фактически упала под ноги напирающей толпы. К счастью, она не пострадала. Пенсионерке удалось выползти с давки. Сотрудница магазина и кто-то из толпы помогли ей подняться на ноги.

Предлагаем вам глянуть видео, чтобы вспомнить, как проходит в США знаменитая "Черная пятница".