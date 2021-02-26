"Корректируйте планы": Черновицкая область в полушаге от "красной" зоны

В Черновицкой области из-за ситуации с коронавирусом могут ввести "красный уровень" эпидемиологической опасности.

Об этом написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбук.

"Коронавирус стремительно распространяется по Буковине. Количество новых случаев инфицирования, загруженность коек и число госпитализированных, которые фиксируем сейчас, уверенно приближают Черновицкую область к "красной зоне" карантина", - написал он.

Осачук анонсировал, что такую возможность рассмотрят в субботу, 27 февраля, на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС, которая и может отправить область в жесткий карантин.

В связи с этим, он призвал жителей области учесть вероятность такого поворота событий и скорректировать свои планы.

Как сообщалось ранее, в Украину 24 февраля вернулся "адаптивный карантин", согласно которому все регионы страны были разделены на цветные зоны по уровню эпидемиологической опасности.