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Пятница, 26.02.2021
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"Корректируйте планы": Черновицкая область в полушаге от "красной" зоны

"Корректируйте планы": Черновицкая область в полушаге от "красной" зоны
Обновлено 22:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Черновицкой области из-за ситуации с коронавирусом могут ввести "красный уровень" эпидемиологической опасности. 

Об этом написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбук. 

"Коронавирус стремительно распространяется по Буковине. Количество новых случаев инфицирования, загруженность коек и число госпитализированных, которые фиксируем сейчас, уверенно приближают Черновицкую область к "красной зоне" карантина", - написал он. 

Осачук анонсировал, что такую возможность рассмотрят в субботу, 27 февраля, на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС, которая и может отправить область в жесткий карантин.  

В связи с этим, он призвал жителей области учесть вероятность такого поворота событий и скорректировать свои планы. 

Как сообщалось ранее, в Украину 24 февраля вернулся "адаптивный карантин", согласно которому все регионы страны были разделены на цветные зоны по уровню эпидемиологической опасности.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Карантин, Черновицкая область, Коронавирус, Сергей Осачук, Covid-19.
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