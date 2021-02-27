В Сумах двое девочек-подростков наглотались таблеток и вызвали "скорую"

В Сумах две 16-летние девочки отравились таблетками от простуды. Подростков госпитализировали в областную детскую больницу.

"В пятницу, 27 февраля, около 16.30 часов, в полицию поступило сообщение из приемного отделения больницы об отравлении лекарственными средствами двух 16-летних сумчанок. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства" и устанавливаются причины и обстоятельства этого события" – сообщает отдел коммуникаций национальной полиции в Сумской области.

Предварительно установлено, что первокурсницы напились таблеток от простуды по месту проживания одного из них. После чего сами вызвали скорую помощь. Сейчас их состояние удовлетворительное.

«В настоящее время можно утверждать, что данное событие не связано с так называемыми "группами смерти" и аналогичными челленджами в социальных сетях», - считает начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП Сергей Тарасенко.

Мотивы поступка школьниц остаются неясными. По словам заместителя директора областного центра экстренной медицинской помощи Максима Новикова, подростки пока не признаются, почему принимали медпрепараты, сообщает "Суспільне".

Напомним, на Донетчине школьница наглоталась таблеток из аптечки матери.