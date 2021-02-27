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Провалится в дыру: Крымскому мосту грозит печальная участь
Провалится в дыру: Крымскому мосту грозит печальная участь

Провалится в дыру: Крымскому мосту грозит печальная участь

Провалится в дыру: Крымскому мосту грозит печальная участь
Обновлено 19:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Мосту, соединяющему материковую Россию и оккупированный Крым предрекли печальную участь. 

Кандидат геолого-минералогических наук, российский независимый эксперт Юрий Медовар рассказал "Апострофу" о том, что в районе моста находится подводный грязевой вулкан. 

"Ребята с Ростовского университета исследовали влияние моста на состояние воды в Азовском море. Водообмен из-за моста сократился. И они же написали, что там есть грязевой вулкан, который взрывается примерно раз в десять лет", - рассказал он. 

Он напомнил, что эксперты ранее предупреждали, что нельзя проводить олимпиаду в Сочи, однако ее все же провели. 

"Нет, провели для одного человека – убили самшитовые леса, которые видели еще Александра Македонского. Завели какого-то жучка (речь, скорее всего, идет о бабочке под названием самшитовая огневка, - ред.), и они все сгнили, а восстановить их можно только через 500 лет", - сказал Медовар. 

Говоря о мосте через Керченский пролив, эксперт рассказал историю, когда во время постройки на одном из участков бурилась трехкилометровая скважина. Тогда строители попали в грязевой вулкан и, по его словам, огромную металлическую опору, весом в сотни тонн, просто выбросило на поверхность. 

"Я всем говорю – Земля живая. Она дышит, как и мы, у нее просто процессы другие: землетрясения, вулканы, сдвиг литосферных плит, рост складчастых горных областей. Но никто не хочет слушать", - посетовал Медовар. 

Как сообщалось ранее, снегопады и лед в Азовском море могут привести к разрушению конструкции "крымского моста".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Крым, Крымский мост, Юрий Медовар.
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