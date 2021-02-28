На Днепропетровщине нашли мертвым ветерана АТО: перед смертью он писал бывшей девушке (фото 18+)

В Никополе Днепропетровской области покончил с собой ветеран АТО. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 28 февраля, в районе третьего участка, на детской площадке.

Труп мужчины был обнаружен ночью. По информации сотрудников полиции, потерпевшему чуть более 30 лет, он участник боевых действий на востоке Украины, сообщает ОО "Прихист".

По данным организации, перед тем, как наложить на себя руки, мужчина написал о намерении покончить с собой бывшей девушке. На данный момент нет информации, повлияло ли расставание пары на решение ветерана пойти на такие действия.

Официального подтверждения информации о трагедии от полиции пока нет.

В сети есть фото с места событий и без цензуры, посмотреть его можно по ссылке (18+!).

Напомним, на базе Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения Украины создан реестр суицидов среди военнослужащих и демобилизованных из зоны АТО. Это лица, которым в большинстве нет 30 лет, большинство их них совершили самоубийство в состоянии алкогольного опьянения.