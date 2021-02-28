Пассажиры погибли на месте: пьяный водитель влетел в бетонную арку под Ровно (фото)

Вечером в субботу, 27 февраля, в селе Жобрин Ровенского района автомобиль "Audi A6" врезался в бетонную арку санатория, в результате чего погибли двое 35-летних пассажиров авто – жителей Ровно.

Об этом сообщает в воскресенье, 28 февраля, Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля "Audi A6" - 33-летний ровенчанин, двигаясь по улице Лесной в направлении местного санатория, не справился с управлением и допустил наезд на бетонную арку заведения", - говорится в сообщении.

В результате ДТП тяжелые травмы получили двое пассажиров - 35-летние ровенчане.

"Несмотря на оказанную медиками экстренную помощь, они погибли на месте. 33-летний водитель, который в результате ДТП не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствованием находился в нетрезвом состоянии". У него также отобрали образцы крови для определения опьянения", - рассказали в полиции.

Водителя-ровенчанина задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей).

"Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы", - отметили в полиции.