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В центре Одессы посреди ночи обрушился жилой дом: появились фото с места ЧП
В центре Одессы посреди ночи обрушился жилой дом: появились фото с места ЧП

В центре Одессы посреди ночи обрушился жилой дом: появились фото с места ЧП

В центре Одессы посреди ночи обрушился жилой дом: появились фото с места ЧП
10:49 Сегодня Телеграф Думская

Ночью в понедельник, 1 марта, в центре Одессы обрушилась часть памятника архитектуры на Нежинской,16 - доходного дома Сретенской церкви 1879 года постройки.

Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает одесское интернет-издание "Думская".

Согласно заметке, обрушение произошло "в районе 3 часов ночи".

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В результате ЧП никто не пострадал, поскольку квартиры возле трещины отселили в субботу, когда по боковой стене этого здания протянулась большая трещина.

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"Обвал произошел именно на том месте, где была трещина. Таким образом, предположения коммунальщиков, что жильцы скоро смогут вернуться домой – не оправдались", - отмечает издание.

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В результате обрушения также поврежден соседний двухэтажный дом: падающие камни пробили ему крышу, также завалилась стена, которая прилегала к аварийному флигелю.

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"Из поврежденной квартиры отселили жильца. Он присоединился к людям, которых в субботу отселили из соседнего дома", - говорится в заметке.

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По состоянию на утро понедельник на месте обрушения работают сотрудники Госслужбы Украины по ЧС.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Одесса, Памятник, Здание, Обрушение.
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