В Киеве 15-летняя девушка выпрыгнула из окна: подробности инцидента (фото)

В столице 1 марта на Харьковском шоссе, 180 произошло ЧП: из балкона выпрыгнула 15-летняя девушка.
Об этом сообщили В Фейсбуке паблика "Киева Оперативного".
Согласно предоставленным данным, в результате удара и полученных травм подросток скончался на месте.
Причины инцидента выясняют следователи.
По информации правоохранителей, жила девушка с бабушкой и дедушкой, из-за того, что родители ушли из семьи создав новые.
В то же время, погибшая девушка была из неблагополучной семьи, поскольку ее мать злоупотребляла спиртным. При этом в семье также имеется второй ребенок.
Стоит напомнить, что ранее, 24 февраля в столице Украины произошло подобное событие, из окна 8-го этажа выпала девочка-подросток, но обошлось без жертв.