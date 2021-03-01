В Киеве 15-летняя девушка выпрыгнула из окна: подробности инцидента (фото)

В столице 1 марта на Харьковском шоссе, 180 произошло ЧП: из балкона выпрыгнула 15-летняя девушка.

Об этом сообщили В Фейсбуке паблика "Киева Оперативного".

Согласно предоставленным данным, в результате удара и полученных травм подросток скончался на месте.

Причины инцидента выясняют следователи.

По информации правоохранителей, жила девушка с бабушкой и дедушкой, из-за того, что родители ушли из семьи создав новые.

В то же время, погибшая девушка была из неблагополучной семьи, поскольку ее мать злоупотребляла спиртным. При этом в семье также имеется второй ребенок.

Стоит напомнить, что ранее, 24 февраля в столице Украины произошло подобное событие, из окна 8-го этажа выпала девочка-подросток, но обошлось без жертв.