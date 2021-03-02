В Харькове "перепуганный" водитель влетел в столб и разбил автобус (видео момента)

Вечером 1 марта в Харькове на Холодной горе произошло ДТП: водитель такси въехал в столб, который упал на пассажирский автобус.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ТРУХА Харьков.

По словам таксиста, причиной аварии стало то, что его подрезали.

В результате инцидента никто не пострадал.

В Телеграм-канале также поделились фото и видео с места событий:

В другом Телеграм-канале "Харьков Life | Cобытия и новости" выложили кадры самой аварии:

В сети не могли оставить без внимания данное происшествие.

Многие пользователи шутили по данному поводу.

Стоит напомнить, что ранее, 28 февраля в воскресенье вечером в столице Украины на Надднепрянском шоссе возле метро Выдубичи легковушка сбила пешехода насмерть.