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В Харькове "перепуганный" водитель влетел в столб и разбил автобус (видео момента)
В Харькове "перепуганный" водитель влетел в столб и разбил автобус (видео момента)

В Харькове "перепуганный" водитель влетел в столб и разбил автобус (видео момента)

В Харькове "перепуганный" водитель влетел в столб и разбил автобус (видео момента)
08:21 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Вечером 1 марта в Харькове на Холодной горе произошло ДТП: водитель такси въехал в столб, который упал на пассажирский автобус.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ТРУХА Харьков.

По словам таксиста, причиной аварии стало то, что его подрезали.

В результате инцидента никто не пострадал.

В Телеграм-канале также поделились фото и видео с места событий:

В другом Телеграм-канале "Харьков Life | Cобытия и новости" выложили кадры самой аварии:

В сети не могли оставить без внимания данное происшествие.

Многие пользователи шутили по данному поводу.

скрин

скриншот

скриншот телеграм

Стоит напомнить, что ранее, 28 февраля в воскресенье вечером в столице Украины на Надднепрянском шоссе возле метро Выдубичи легковушка сбила пешехода насмерть.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 413

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ДТП, Харьков.
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