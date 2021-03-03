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Во львовском магазине пьяный мужчина подрался с охранником за банку слабоалкоголки (видео)

Во львовском магазине пьяный мужчина подрался с охранником за банку слабоалкоголки (видео)
02:31 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

2 марта во Львове в супермаркете "АТБ" на улице Бойчука пьяный посетитель подрался с охранником из-за банки слабоалкоголки.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Blacklist Lviv.

Согласно предоставленным данным, мужчина украл банку слабоалкогольного напитка "Рево", а затем подрался с охранником.

Видео с места событий, (ОСТОРОЖНО контент +18, на видео присутствуют маты):

В свою очередь, пользователи сети не оставили без внимания данный инцидент.

"За рево и двор стреляет в упор парень", - написал один из пользователей.

"Такое впечатление как будто в Рево есть какой-то компонент, который врубает в человеке режим петуха", - прокомментировал другой пользователь Стас.

"Я не пью это и всем не рекомендую", - писал пользователь Алекс. 

"38 гривен... Сколько мивины можно было бы купить", - такой комментарий оставил один из пользователей.

скрин

Стоит напомнить, что ранее, 1 марта в Киеве заметили несколько человек, которые дрейфовали на льдинах.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

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Львов, АТБ.
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