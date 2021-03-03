Во львовском магазине пьяный мужчина подрался с охранником за банку слабоалкоголки (видео)

2 марта во Львове в супермаркете "АТБ" на улице Бойчука пьяный посетитель подрался с охранником из-за банки слабоалкоголки.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Blacklist Lviv.

Согласно предоставленным данным, мужчина украл банку слабоалкогольного напитка "Рево", а затем подрался с охранником.

Видео с места событий, (ОСТОРОЖНО контент +18, на видео присутствуют маты):

В свою очередь, пользователи сети не оставили без внимания данный инцидент.

"За рево и двор стреляет в упор парень", - написал один из пользователей.

"Такое впечатление как будто в Рево есть какой-то компонент, который врубает в человеке режим петуха", - прокомментировал другой пользователь Стас.

"Я не пью это и всем не рекомендую", - писал пользователь Алекс.

"38 гривен... Сколько мивины можно было бы купить", - такой комментарий оставил один из пользователей.

Стоит напомнить, что ранее, 1 марта в Киеве заметили несколько человек, которые дрейфовали на льдинах.