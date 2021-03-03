Купили деньгами или запугали? Почему пострадавшая решила оправдать обвиняемого в убийстве сына и мужа под Днепром

В марте 2018-го в Павлограде Днепропетровской области произошло двойное убийство: от рук нападавшего погиб мужчина, его малолетний сын и ранена супруга, находившаяся на 33-й неделе беременности. Будущую мать и ее ребенка удалось спасти. Еще в ноябре 2019 года суд приговорил старшеклассника, который, находясь в нетрезвом состоянии убил двух человек, к пожизненному заключению. Осужденный обжаловал приговор, Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение, и вдруг неожиданно, незадолго до вынесения нового решения, вдова и мать погибшего ребенка кардинально поменяла свои показания.

Напомним, что именно случилось три года назад, в ночь на 11 марта.

Как сообщали правоохранители и СМИ, резню учинил сосед семьи, 11-классник Валентин Земцов. Со слов Виктории Крыгиной, сначала юноша пришел к их двери, а когда глава семьи открыл ее, то Валентин набросился на него с ножом. Услышав крики мужа, Виктория заперлась в комнате. Но парень ворвался к ней через окно.

От шума проснулся 4-летний сынишка. А женщина тем временем выбежала из квартиры, призывая на помощь соседей. К приезду медиков мужчина был уже мертв, а ребенок скончался от полученных ран по дороге в больницу.

Так как Виктория нападавшего знала в лицо, правоохранители достаточно быстро вышли на его след. Задержали его полицейские в больнице, ведь, разбивая стекло в соседском окне, парень поранил руки.

Журналисты, общаясь с местными жителями, выяснили, что это не первое преступление Валентина. И соседи по улице боялись не только агрессивного с детства парня, но и его отца, который покрывал неблаговидные поступки сына. Примечательно, что адвокат юного Земцова убеждал в том, что юноша действовал... в рамках самозащиты. А вот отец подозреваемого "давил на жалость", объясняя, что сын болен, он слышит разные голоса, которые им руководят, видит тени, не помнит, что произошло той ночью, и его надо лечить, а не отправлять в места заключения. Сестра Валентина связывала его "галлюцинации" с употреблением наркотиков.

Во время суда первой инстанции Виктория Крыгина подтверждала свои первоначальные показания. И просила суд дать виновному в трагедии ее семьи пожизненное заключение.

Не оставалась в стороне и общественность Павлограда – люди боялись, что семейные связи помогут убийце уйти от ответственности, ведь его мачеха ранее работала в Павлоградском горрайонном суде.

И вдруг на одном из последних заседаний суда потерпевшая озвучивает прямо противоположную версию: якобы это ее муж убил своего сына. А сосед-школьник спасал ее и убил ее мужа. Потому она просит не наказывать его строго. Все эти показания женщина дает за закрытыми от прессы дверями зала заседаний - якобы по причине ковидного карантина.

Более того, по указанию судьи остановили и трансляцию открытого заседания суда. Еще интереснее, что точно такие же показания повторяет и сам "спаситель"-Земцов. Стоит уточнить, что семья человека, находящегося на скамье подсудимых, уже давно выплатила Крыгиной денежную компенсацию. От каких-либо пояснений журналистам после заседания Виктория наотрез отказалась.

Обсуждая новость, люди теряются в догадках, что повлияло на такое странное поведение – если так было на самом деле, почему изначально она обвинила парня. Если, все-таки, виноват именно он, то ее, наверняка, или запугали или "купили" деньгами.

Тогда остается опасность, что, выйдя впоследствии на свободу, павлоградец будет готов от безнаказанности совершить новое преступление. Выходит, теперь и саму Викторию должны теперь привлечь за неправдивые сведения. И прокуратура уже открыла новое производство по факту предоставления ложных показаний.

В середине марта Валентину Земцову суд предоставит последнее слово, а затем удалится в совещательную комнату, чтобы решить его дальнейшую судьбу: оставить приговор в силе или вновь расследовать события той ночи.

Но даже если принять за истину измененные показания Виктории, то как относиться к собранным в ходе следствия уликам и доказательствам: неужто "накопали" на невиновного?