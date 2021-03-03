В Одессе мужчина выпрыгнул из окна 23-го этажа прямо на машину и чудом остался жив (фото, видео)

В Одессе в среду, 3 марта, утром в одном из спальных районов мужчина выпрыгнул из окна 23 этажа, упал на припаркованный у дома автомобиль и выжил.

Об этом сообщает местное интернет-издание "Odesa Live".

По данным издания, ЧП произошло около 08:00 среды неподалеку от 9 секции ЖК "Альтаир".

"Известно, что он приземлился на автомобиль, который стоял рядом. Сейчас на месте работает скорая медицинская помощь", - говорится в заметке.

Издание отмечает, что пока неизвестно, какие именно травмы получил пострадавший.

"Впрочем, его уже везут в больницу для оказания соответствующей помощи", - говорится в заметке и приводятся соответствующие кадры.

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