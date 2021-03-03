Поезд смял авто на Донетчине: пострадавшим пассажирам помогали бойцы ВСУ (фото)

На железнодорожном переезде в с.Новоселовка Покровского района Донецкой области около 09:00 среды, 3 марта, пригородный поезд сообщением "Скотувата – Славянск" столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего в авто оказались зажаты двое пассажиров.

Об этом сообщается на странице ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Донецкой области в соцсети Facebook.

"В результате происшествия в машине зажаты конструкциями транспортного средства 2 пассажира, один из которых был изъят представителями Вооруженных сил Украины и бригады скорой медицинской помощи", - рассказали спасатели.

О судьбе второго пассажира, а также об их состоянии, информации в областном главке ГСЧС не предоставили.

Сейчас продолжаются следственные действия.