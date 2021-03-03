На крупном химпредприятии в Северодонецке прогремел взрыв: есть пострадавшие (фото)

На Северодонецком "Азоте" (Луганская обл.) во вторник, 2 марта, во время ремонтных работ в одном из цехов предприятия под давлением пара сорвало крышку котла, в результате чего двое слесарей предприятия получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает в среду, 3 марта, сайт города Северодонецка "06452.com".

"Пострадавшие были доставлены в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу. Как сообщили в больнице, один из мужчин находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован в реанимационное отделение. Второй пострадавший находится в травматологическом отделении", - говорится в сообщении.

В Нацполиции Украины сообщили, что принимают неотложные следственные действия, направленные на документирование чрезвычайного происшествия и изъятие документов, касающихся проведения ремонтных работ.

Сведения о ЧП внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" - крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений - аммиака, аммиачной, калиевой, натриевой селитры, карбамида, формалина, метанола, углеаммонийных солей, уксусной кислоты и др.