Суровый Донбасс: жители оккупированного Донецка нашли "сюрприз" в детском сырке (фото)

Жители оккупированного Донецка обнаружили неожиданную и смертельно опасную "добавку" в сырке для детей.

Фотография была обнародована в Телеграм-канале "Черный список Донецк".

"Будьте осторожны. Детский сырок Геркулес. Куски металла", - сказано в сообщении.

На сообщение отреагировал местный блогер под никнеймом Фашик Донецкий.

"Приятного, бл**ь",- написал он.

Пользователи сети тоже высказались касательно ситуации:

"Металлургический регион";

"Суровый Донбасс";

"Кто же в суровом краю ходит в магазин без магнита?"

"Пищевые добавки + нанотехнологии", - пишут комментаторы.

Как сообщалось ранее, подобный случай недавно произошел в Киеве. Там женщине, которая пришла в кафе Cactus Espresso Bar, попался кусок металла в шоколадном десерте.