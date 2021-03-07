Скачать
Воскресенье, 07.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Тела двух женщин не могут опознать: свежие данные о жертвах и причинах аварии с украинцами в Польше
Тела двух женщин не могут опознать: свежие данные о жертвах и причинах аварии с украинцами в Польше
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху

Суровый Донбасс: жители оккупированного Донецка нашли "сюрприз" в детском сырке (фото)

Суровый Донбасс: жители оккупированного Донецка нашли "сюрприз" в детском сырке (фото)
05:27 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

Жители оккупированного Донецка обнаружили неожиданную и смертельно опасную "добавку" в сырке для детей.

Фотография была обнародована в Телеграм-канале "Черный список Донецк". 

"Будьте осторожны. Детский сырок Геркулес. Куски металла", - сказано в сообщении. 

На сообщение отреагировал местный блогер под никнеймом Фашик Донецкий. 

"Приятного, бл**ь",- написал он. 

Пользователи сети тоже высказались касательно ситуации: 

"Металлургический регион";

"Суровый Донбасс";

"Кто же в суровом краю ходит в магазин без магнита?"

"Пищевые добавки + нанотехнологии", - пишут комментаторы. 

"Дыныры победило вирус": в сети показали неоднозначный указ оккупантов Донбасса

Как сообщалось ранее, подобный случай недавно произошел в Киеве. Там женщине, которая пришла в кафе Cactus Espresso Bar, попался кусок металла в шоколадном десерте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 630

Все по теме:

Донецк, Еда, Металл, Сырок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Варианты без МВФ Украина даже не рассматривала: в Минфине объяснили, возможен ли дефолт
02 На шоу "Маска" раскрыли Махаона и Розу: кто скрывался под костюмами (фото, видео)
03 "Хабиб против Макгрегора": сеть насмешило видео "Мортал Комбата" во Львове
04 В России произошел взрыв и пожар прямо посреди реки, есть пострадавший (видео)
05 Мадуро заговорил "на русском" после прививки "Спутника V" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выяснилось, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье: их могут арестовать на полгода
Выяснилось, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье: их могут арестовать на полгода
&quot;Все в кровище&quot;: в Одессе мужчина &quot;штурмовал&quot; наливайку, где ему отказались налить (видео)
"Все в кровище": в Одессе мужчина "штурмовал" наливайку, где ему отказались налить (видео)
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Какой праздник 7 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 7 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь