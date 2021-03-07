Суровый Донбасс: жители оккупированного Донецка нашли "сюрприз" в детском сырке (фото)

Жители оккупированного Донецка обнаружили неожиданную и смертельно опасную "добавку" в сырке для детей.
Фотография была обнародована в Телеграм-канале "Черный список Донецк".
"Будьте осторожны. Детский сырок Геркулес. Куски металла", - сказано в сообщении.
На сообщение отреагировал местный блогер под никнеймом Фашик Донецкий.
"Приятного, бл**ь",- написал он.
Пользователи сети тоже высказались касательно ситуации:
"Металлургический регион";
"Суровый Донбасс";
"Кто же в суровом краю ходит в магазин без магнита?"
"Пищевые добавки + нанотехнологии", - пишут комментаторы.
Как сообщалось ранее, подобный случай недавно произошел в Киеве. Там женщине, которая пришла в кафе Cactus Espresso Bar, попался кусок металла в шоколадном десерте.