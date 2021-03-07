Люди съезжают: жилой дом в Крыму "терроризируют" бесконечным отпеванием покойников (видео)

Жители оккупированной Евпатории протестуют против строительства храма и временной часовни, размещённой во дворе их жилого дома. Людей смущает постоянные похоронные процессии перед их окнами.

Как выяснилось, речь идет о временном строении православной церкви Андрея Первозванного, установленном на улице 9 Мая прямо под окнами дома №77, - сообщает telegram-канал "Mash".

Строительство началось еще в 2018 году. Тогда местных жителей успокоили, что это всего лишь временная часовня для духовного блага. Со временем рядом с часовней началось возведение храма, якобы по просьбе местных жителей. Правда, сами жильцы говорят, что никто у них разрешения на такое соседство не спрашивал. Тем временем, строительство храма уже заняло практически всю площадь перед домом.

Главной причиной нежелания горожан жить в соседстве с храмом являются погребальные обряды.

По словам местных жителей, там постоянно кого-то отпевают, несут гробы. Все это негативно влияет на психологический комфорт людей. Некоторые жильцы уже покинули дом, а одна пожилая женщина даже выехала с оккупированного полуострова.

Жильцы обращались в оккупационную администрацию и РПЦ, но там говорят — всё законно, терпите.

Напомним, Российская православная церковь не нашла причин для того, чтобы менять ложки для причастия на одноразовые.