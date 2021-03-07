Водитель на видео показал, во что превратилось колесо после поездки по трассе Киев-Черкассы

Несмотря на годовщину начала программы "Большое строительство", об успехах которой постоянно заявляет президент Владимир Зеленский, в Украине все еще полно дорог в ужасном состоянии.

Об этом можно судить по видеозаписи, опубликованной на telegram-канале "dtp.kiev.ua".

На видео водитель демонстрирует последствия своей поездки на автомобиле по трассе Киев – Черкассы. По его, словам на дорогах выбоины чуть ли не по колено. В одну из таких и угодил автор ролика. Он также продемонстрировал заднее колесо автомобиля, с которого фактически полностью сорвало резину. "Шиномонтаж на ходу. Перебортировался в дороге", - с иронией резюмировал водитель.

"Достойная трасса. Большое строительство. Наш читатель оценил преимущества", - прокомментировали авторы канала.

"Сначала культуру вождения привить неплохо было бы , у нас же как покрытие сделают , все летят как по автобану 160+ , трасса на Буковель после ремонта - дорога смерти , каждую неделю смертельное дтп , пока были ямы все 40-50 с кочки на кочку прыгали , зато живые", - дал свою оценку произошедшему один из подписчиков группы "dtp.kiev.ua" в facebook.

Напомним, в Новоград-Волынском Житомирской области новый асфальт уже через несколько недель дал трещины и покрылся буграми. При том, что в эту дорогу "закатали" около 30 миллионов бюджетных гривен.