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Водитель на видео показал, во что превратилось колесо после поездки по трассе Киев-Черкассы

Водитель на видео показал, во что превратилось колесо после поездки по трассе Киев-Черкассы
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф

Несмотря на годовщину начала программы "Большое строительство", об успехах которой постоянно заявляет президент Владимир Зеленский, в Украине все еще полно дорог в ужасном состоянии.

Об этом можно судить по видеозаписи, опубликованной на telegram-канале "dtp.kiev.ua".

На видео водитель демонстрирует последствия своей поездки на автомобиле по трассе Киев – Черкассы. По его, словам на дорогах выбоины чуть ли не по колено. В одну из  таких и угодил автор ролика. Он также продемонстрировал заднее колесо автомобиля, с которого фактически полностью сорвало резину. "Шиномонтаж на ходу. Перебортировался в дороге", - с иронией резюмировал водитель.

"Достойная трасса. Большое строительство. Наш читатель оценил преимущества", - прокомментировали авторы канала.

"Сначала культуру вождения привить неплохо было бы , у нас же как покрытие сделают , все летят как по автобану 160+ , трасса на Буковель после ремонта - дорога смерти , каждую неделю смертельное дтп , пока были ямы все 40-50 с кочки на кочку прыгали , зато живые", - дал свою оценку произошедшему один из подписчиков группы "dtp.kiev.ua" в facebook.

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Напомним, в Новоград-Волынском Житомирской области новый асфальт уже через несколько недель дал трещины и покрылся буграми. При том, что в эту дорогу "закатали" около 30 миллионов бюджетных гривен.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 178

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Дорога, Резина, Трасса Киев-Черкассы, выбоины.
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