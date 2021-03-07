Выяснилась возможная причина зверского убийства полицейской в Киеве

В Министерстве внутренних дел рассказали из-за чего произошло зверское убийство сотрудницы киберполиции в Киеве.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, пишет "Страна".

"Основная версия, которую отрабатывает следствие - убийство на почве ревности", - сказал он.

По его словам, в настоящее время нет никаких оснований предполагать, что полицейскую убили из-за ее профессиональной деятельности.

Вместе с тем, он не стал исключать, что между женщинами не могло быть других неприязненных отношений.

"Когда наносят 40 ножевых ранений, сразу понятно, что к этому человека побудила сильная ненависть", - сказал Геращенко.

Замминистра добавил, что полиция сработала оперативно и подозреваемая была быстро задержана.

Суд над убийцей Святославы Петровой, по его словам, состоится в течение 48 часов.

Как сообщалось ранее, в Киеве неподалеку от станции метро "Вырлица" было обнаружено тело женщины, которой нанесли около 40 ножевых ранений.

Позже стало известно, что убитой оказалась старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова.