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Выяснилась возможная причина зверского убийства полицейской в Киеве

Выяснилась возможная причина зверского убийства полицейской в Киеве
Обновлено 19:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Министерстве внутренних дел рассказали из-за чего произошло зверское убийство сотрудницы киберполиции в Киеве

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, пишет "Страна". 

"Основная версия, которую отрабатывает следствие - убийство на почве ревности", - сказал он. 

По его словам, в настоящее время нет никаких оснований предполагать, что полицейскую убили из-за ее профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, он не стал исключать, что между женщинами не могло быть других неприязненных отношений. 

"Когда наносят 40 ножевых ранений, сразу понятно, что к этому человека побудила сильная ненависть", - сказал Геращенко.

Замминистра добавил, что полиция сработала оперативно и подозреваемая была быстро задержана. 

Суд над убийцей Святославы Петровой, по его словам, состоится в течение 48 часов. 

Как сообщалось ранее, в Киеве неподалеку от станции метро "Вырлица" было обнаружено тело женщины, которой нанесли около 40 ножевых ранений. 

Позже стало известно, что убитой оказалась старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Киев, Убийство, МВД, Антон Геращенко, Нацполиция.
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