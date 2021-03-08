Скачать
Понедельник, 08.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Разгоняют зраду": в Генштабе ответили о якобы создании ЛГБТ-подразделений
"Разгоняют зраду": в Генштабе ответили о якобы создании ЛГБТ-подразделений
Главные события недели: США ввели санкции против Коломойского, голосование по легализации оружия в Украине
Главные события недели: США ввели санкции против Коломойского, голосование по легализации оружия в Украине
Снег уже пересек границу: синоптик дала прогноз на праздник 8 Марта
Снег уже пересек границу: синоптик дала прогноз на праздник 8 Марта
В Украине вырастут цены на мясо: сколько придется платить за свинину и говядину
В Украине вырастут цены на мясо: сколько придется платить за свинину и говядину

Коронавирус поразил еще более 5,5 тысяч человек в Украине: статистика на 8 марта

Коронавирус поразил еще более 5,5 тысяч человек в Украине: статистика на 8 марта
08:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

На утро понедельника, 8 марта, в Украине зафиксировали 5 572 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19, что на полторы тысячи меньше, чем днем ранее. В целом в сравнении с предыдущими сутками существенно снизились все показатели, кроме количества летальных исходов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник утром на своей странице в Facebook.

По его данным, за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализированы – 2 136 человек;
  • летальных случаев - 106;
  • выздоровели – 1 734 человек.

В частности, заболели за прошедшие сутки 309 детей и 123 медработника.

коронавирус_8_марта

По данным Минздрава, за сутки осуществлено 23 227 тестирований (в том числе методом ПЦР – 15 115, методом ИФА – 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 101).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях. В Киеве было выявлено 286 случаев заражения.

Коронавирус "помолодел": Голубовская показала рентгенограмму 18-летнего пациента

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 406 800 человек;
  • выздоровели – 1 198 254 лица;
  • летальных исходов - 27 128;
  • проведения ПЦР-тестов – 7 141 341.

Как сообщалось, 7 марта В Минздраве Украины спрогнозировали, когда вспышка коронавируса в "красных зонах" пойдет на спад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 369

Все по теме:

Статистика, Сутки, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Спасибо вам, детки": проводница показала, что оставили после себя в вагоне юные гимнасты (видео)
02 В Украине сорвали джекпот в 33 млн грн: в сети гадают, кто оказался везунчиком
03 Выяснилась возможная причина зверского убийства полицейской в Киеве
04 Муж Тихановской ответил, чей Крым
05 Человечество может остаться без шоколада: озвучены сроки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Один из самых богатых людей Франции погиб в авиакатастрофе
Один из самых богатых людей Франции погиб в авиакатастрофе
Мы самая богатая и самая нищая страна: волонтер сравнила жизнь в Украине и Польше
Мы самая богатая и самая нищая страна: волонтер сравнила жизнь в Украине и Польше
Коронавирус поразил еще более 5,5 тысяч человек в Украине: статистика на 8 марта
Коронавирус поразил еще более 5,5 тысяч человек в Украине: статистика на 8 марта
Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме, призналась, что думала о самоубийстве и назвала пол будущего ребенка
Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме, призналась, что думала о самоубийстве и назвала пол будущего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь