Коронавирус поразил еще более 5,5 тысяч человек в Украине: статистика на 8 марта

На утро понедельника, 8 марта, в Украине зафиксировали 5 572 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19, что на полторы тысячи меньше, чем днем ранее. В целом в сравнении с предыдущими сутками существенно снизились все показатели, кроме количества летальных исходов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник утром на своей странице в Facebook.

По его данным, за прошедшие сутки в Украине:

госпитализированы – 2 136 человек;

летальных случаев - 106;

выздоровели – 1 734 человек.

В частности, заболели за прошедшие сутки 309 детей и 123 медработника.

По данным Минздрава, за сутки осуществлено 23 227 тестирований (в том числе методом ПЦР – 15 115, методом ИФА – 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 101).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях. В Киеве было выявлено 286 случаев заражения.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 406 800 человек;

выздоровели – 1 198 254 лица;

летальных исходов - 27 128;

проведения ПЦР-тестов – 7 141 341.

Как сообщалось, 7 марта В Минздраве Украины спрогнозировали, когда вспышка коронавируса в "красных зонах" пойдет на спад.