Коронавирус поразил еще более 5,5 тысяч человек в Украине: статистика на 8 марта

На утро понедельника, 8 марта, в Украине зафиксировали 5 572 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19, что на полторы тысячи меньше, чем днем ранее. В целом в сравнении с предыдущими сутками существенно снизились все показатели, кроме количества летальных исходов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник утром на своей странице в Facebook.
По его данным, за прошедшие сутки в Украине:
В частности, заболели за прошедшие сутки 309 детей и 123 медработника.
По данным Минздрава, за сутки осуществлено 23 227 тестирований (в том числе методом ПЦР – 15 115, методом ИФА – 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 101).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях. В Киеве было выявлено 286 случаев заражения.
За все время пандемии в Украине:
Как сообщалось, 7 марта В Минздраве Украины спрогнозировали, когда вспышка коронавируса в "красных зонах" пойдет на спад.