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Понедельник, 08.03.2021
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Кислородных баллонов уже не хватает: в Закарпатье заговорили о коллапсе из-за коронавируса

Кислородных баллонов уже не хватает: в Закарпатье заговорили о коллапсе из-за коронавируса
Обновлено 12:59 Сегодня Телеграф

Вспышка эпидемии коронавируса на Закарпатье, где с 8 марта введена "красная зона" карантина, привела к созданию критической ситуации в регионе. Пациентам уже не хватает даже кислородных баллонов и коек в реанимации.

Об этом, в понедельник, 8 марта, говорили на брифинге в Закарпатской ОГА.

По словам главного врач Закарпатской областной инфекционной больницы Михаила Поляка, только за первую неделю марта количество пациентов выросло на 24%. Вирус бьет по людям в возрасте 35-45 лет, часть из которых умирает. На 5% вырос уровень заболеваемости среди детей. В тоже время в палатах палаты интенсивной терапии уже нет свободных мест.

"Ситуация более чем критическая: каждый день от COVID-19 умирает 12 закарпатцев", - отметил врач.

Его коллега, главврач Ужгородской центральной городской клинической Иван Курах больницы сообщил, что в учреждении уже 96 пациентов находятся на кислородной поддержке, а 11 человек болею повторно.

"В больницах мы вынуждены разворачивать дополнительно до 190 коек. Ситуация на самом деле критическая. Если мы еще и вакцинироваться не будем, то нас ожидают совсем неутешительные последствия", - добавил Курах.

Бал также поднят вопрос дефицита кислородных баллонов и коек в реанимации. По слова главврача областной клинической больницы им. А. Новака Юрия Яцины, в его клинике сейчас находится 120 пациентов, нуждающихся в кислородной терапии, из которых половине требуется реанимация. Однако, в реанимации всего 6 коек и нет возможности ее расширить. Кроме того, каждый день в клинике используют 25-30 кислородных баллонов. По состоянию на утро 8 марта, их оставалось 5. Фактически, после 16.00 их уже не будет.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что в целом по стране, задача обеспечить подачу кислорода в больницы выполнена на 90%.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Закарпатье, Врачи, Колапс, Covid-19, Коронавиурс.
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