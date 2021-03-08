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Понедельник, 08.03.2021
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О карантине здесь никто не слышал? Появились фото ажиотажа в Буковеле

О карантине здесь никто не слышал? Появились фото ажиотажа в Буковеле
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф

Популярному курорту пандемия коронавиурса не помеха. Пока жители Прикарпатья испытывают на себе все прелести проживания в "красной зоне", в крупнейшем горнолыжном курорте Украины "Буковель" наблюдается ажиотаж.

По состоянию на понедельник, 8 марта, судя по видео с веб-камер, размещенных по всему периметру курорта, на Прикарпатье съехалось огромное количество любителей зимних видов спорта. Люди спокойно, не соблюдая дистанции, перемещаются по территории комплекса, массово спускаются с вершин на лыжах и в целом чествуют себя неплохо.

фото Буковель

Для сравнения, на остальной территории области, с 26 февраля действуют жесткие правила ограничения. В регионе закрыты все кафе и рестораны, проезд в общественном транспорте разрешён только про спецпропускам с места работы. На выезде с региона установлены блокпосты, приостановлена продажа железнодорожных билетов. Также, стоит упомянуть, в самом Ивано-Франковске действует мобильный госпиталь для пациентов, больных коронавирусом, так как коек в обычных больницах уже не хватает.

фото Буковель2

Впрочем, власти нашли способ объяснить такие различия в подходах.

"В "Буковеле" работают много юридических лиц, это не одно юридическое лицо, которому можно сказать "закройте" и ограничить работу", - заявил 4 марта на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает "Новое время".

Напомним, коронавирус поразил еще более 5,5 тысяч человек в Украине: статистика на 8 марта.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Ивано-Франковск, Коронавирус, Красная зона, Covid-19, Буковль.
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