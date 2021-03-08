Преимущественно сухо и морозы до -12: синоптик дала прогноз погоды на 9 марта

В ближайшие сутки, 9 марта, в день рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко, почти по всей Украине будет без осадков, лишь ночью в восточных областях местами небольшой снег.

Об этом пишет в понедельник, 8 марта, синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Прогноз погоды она приурочила ко дню рождения поэта, в связи с чем помимо общей информации по регионам Украины также опубликовала погоду в связанных с Шевченко тем или иным образом местах.

9 марта в центральных областях Украины повсеместно будет сухо, даже солнечно, однако холодно. Ночью в -5-8 градусов, днем около нуля.

"Моринцы, место рождения Тараса Григорьевича Шевченко, когда-то Киевщина, теперь Черкасская область – завтра там антициклональный характер погоды", - пишет синоптик.

Западные области

"Мама Тараса Шевченко, Екатерина Акимовна Бойко, была происхождением из Западной Украины, из Прикарпатья. Завтра там осадков не предвидится. Ночью -4-7 градусов, днем -2 + 2 градуса", - сообщила Диденко.

Северные области

Ни снега, ни дождя завтра на Севере Украины не предвидится.

Ночью 9 марта ожидается -5-10 градусов, днем около нуля, в Сумской и Черниговской кое -2-4 градуса.

"В 1843 году Шевченко из Петербурга уехал в Украину. Остановился в Качановке на Черниговщине, у Григория Тарновского", - напоминает синоптик.

Южная часть Украины

"Есть данные о пребывании поэта в селе Голосков Кривоозерского района Николаевской области. Останавливался в доме мельника Франца Яшовского", - написала Диденко и добавила прогноз погоды для региона.

Так, 9 марта на юге Украины без осадков. Ночью -1-4 градуса, днем +4 + 7 градусов.

Восток Украины

"Связи Шевченко с Харьковщиной были тесными. Сильно влияние на творчество поэта – "старая" харьковская литература, особенно Григорий Сковорода и Квитка-Основьяненко. В Чугуеве служил близкий друг Шевченко - Яков где Бальмен, которому поэт посвящено поэму "Кавказ", - отметила синоптик.

На востоке Украины во вторник без осадков, лишь ночью местами небольшой снег. Ночью -5-10 градусов, днем -3 + 2 градуса.

Киев

"Всего в Киеве, если сложить вместе все время, Тарас Шевченко пробыл два года своей жизни, но Киев всегда - особое место, и для него, и для всех нас", - пишет Диденко.

9 марта в Киеве ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха -5-7 градусов, днем около нуля. Ветер северо-западный, угомонится до умеренного. Без существенных осадков.

Карта погоды в Украине на 9 марта - Укргидрометцентр

Тарас Григорьевич Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе Моринцы, ныне Звенигородского района Черкасской области. Украинский писатель, классик украинской литературы, мыслитель, художник.