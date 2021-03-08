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В Крыму на грани уничтожения оказался уникальный парк - жители полуострова в отчаянии
В Крыму на грани уничтожения оказался уникальный парк - жители полуострова в отчаянии

В Крыму на грани уничтожения оказался уникальный парк - жители полуострова в отчаянии

В Крыму на грани уничтожения оказался уникальный парк - жители полуострова в отчаянии
16:21 Сегодня Телеграф Фото: Крым.Реалии

В Крыму оккупанты уничтожают Форосский парк, один из самых красивых и известных парков полуострова. 

Об этом говорится в материале Крым.Реалии

Строительные работы начались еще в осенью. Изначально жители города обратились к руководству санатория "Форос", на что получили ответ, что идут реставрационные работы. 

Однако позже выяснилось, там заявлена постройка детского оздоровительного комплекса "Ак Барс". 

В 2016 году оккупанты продали на аукционе санаторий Федерации профсоюзов Татарстана, однако председатель этой организации высказала мнение, что профсоюзы стали скорее оператором покупки, а за ней стоят большие компании, крупнейшая из которых "Татнефть".

В "министерстве экологии Крыма" заявили, что стройка законна и было согласовано уничтожение 37 насаждений. 

В Крыму уничтожают Фороский парк

В Крыму уничтожают Фороский парк

В Крыму уничтожают Фороский парк

С марта 2021 года местные жители выходили на митинги против застройки и даже писали обращение к российскому президенту Владимиру Путину, впрочем, на темпы работ это не повлияло. А теперь, как говорят активисты, их начала запугивать полиция. 

В Крыму уничтожают Фороский парк

В Крыму уничтожают Фороский парк

"Там, на территории лагеря, будет стоять восьмиэтажное и шестиэтажное здания отеля. Для кого? Для детей? И просто закроют ту территорию целую. Нельзя ее закрывать. Вообще это закрытый коттеджный поселок, если посмотреть общий план, на 3000 мест", - рассказала одна из местных жительниц. 

Парк Фороса для Украины ‒ памятник и природоохранная территория общегосударственного значения. 

Он был образован почти 190 лет назад. В Парке растет более двух сотен видов деревьев и кустарников, большинство из которых принадлежат к экзотичным и краснокнижным породам. Некоторым из них более сотни лет. 

Многие из деревьев уже срублены, а у других повреждена корневая система. 

Как сообщалось ранее, ситуация с пресной водой в оккупированном Россией Крыму продолжает ухудшаться: мелеют или полностью пересыхают реки полуострова и водохранилища, питающие крупнейшие населенные пункты.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Крым, Фороский парк.
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