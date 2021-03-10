Ветром из России надуло: торжественное открытие туалета в киевском вузе насмешило сеть (видео)

Имитация бурной деятельности так и осталась в головах украинских чиновников. Об этом можно судить по кадрам с официального открытия туалета в столичном Государственном Университете Телекоммуникаций.

Видео с торжественного открытия выложила на своей странице в пользователь Irina Navolneva.

"Это прям круче всех самых упоротых поздравлений с женским днём, какие только можно придумать. Не, это даже страшнее поздравлений МОНа, правда", - отметила автор.

"На церемонии были официальные лица, шампанское, стихи и перерезание красной ленточки. Первый счастливый клиент уборной от интервью с места событий отказался", пишет telegram-канал Perepichka News.

В сети также "оценили" действия чиновников и оставили много едких комментариев под различными постами об эпохальном событии.

"Вот им самим то не стыдно, вот тому, кому в голову пришла идея устроить церемонию открытия туалета, ну совсем уже?", "Уже прям как на России, те вечно торжественно открывают лавочки, остановки и т.п.". "Мечты сбываются", "Ветром из России надуло. Дураков везде хватает".

Случай внимания чиновников к туалетам не единичный. Напомним, год назад в зоопарке Харькова планировали построить здание туалета почти за 17 млн гривен.