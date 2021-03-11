Сбежал в другую область: задержан психически больной мужчина, зарубивший соседку топором (фото и видео)

Полицейские разыскали и задержали психически нездорового мужчину, который прорубил топором голову соседке под Одессой и скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

На поиски подозреваемого правоохранителям понадобилось меньше суток. 48-летнего мужчину, топор которого обнаружили на месте убийства женщины, задержали в Винницкой области, куда он сбежал, надеясь избежать ответственности.

По словам задержанного, он ударил потерпевшую топором по голове, когда она красила ворота. Однако внятно объяснить причину своего поступка мужчина не смог.

На данный момент подозреваемому назначена психологическая экспертиза. Если подозреваемого признают вменяемым, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал "Телеграф", ранее, 4 марта подросток из России, который убил топором всю свою семью в поселке Октябрьский, Пермского края рассказал, что причиной содеянного стал конфликт из-за школы.