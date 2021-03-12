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В Херсоне пропала 10-летняя школьница: подробности и фото

В Херсоне пропала 10-летняя школьница: подробности и фото
Обновлено 12:49 Сегодня Телеграф пресс-служба полиции Херсонской области

В Херсоне пропала 10-летняя девочка, она исчезла в микрорайоне Шуменский Херсона.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Утром она пошла в школу, но в учебное заведение не дошла. Об отсутствии девочки на уроке учителя сообщили ее бабушке, у которой девочка сейчас живет. Пенсионерка сразу обратилась в полицию.

Заявительница рассказала, что внучка жила вместе с отцом в другой области, сейчас мужчина на заработках, поэтому девочка проживает с ней в Херсоне. Здесь она пошла в новую школу. По словам пенсионерки, внучке было непросто адаптироваться к новому окружению.

В Херсоне пропала 10-летняя девочка, ее нашли

К поискам девочки привлекли максимальное количество личного состава отделов полиции Херсона и ювенальных полицейских. Связи с девочкой не было, ведь накануне ее родная мать приходила к дочери, забрала у нее мобильный телефон и не отдала. У женщины уже другая семья.

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Позже выяснилось, что девочку видели в компании дочери сожителя ее матери. Полицейские убедились, что со школьницей все хорошо.

Девочка объяснила, что утром встретила падчерицу своей матери и та сказала, что едет к своей бабушке, которая живет на территории Белозерского территориальной общины. Малолетняя захотела поехать с девушкой. Ребенок объяснила, что у нее нет друзей, она чувствует себя неуверенно в новой школе. Также расстроилась, что мама взяла ее телефон и не вернула.

Девочку отвезли к бабушке.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Херсонской области в селе Счастливое обнаружили убитой 7-летнюю Машу Борисову. До этого ее считали без вести пропавшей четверо суток.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Дети, Херсон, Фото, Пропала, Школьницы.
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