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Вокруг украинской полицейской разгорелся сексистский скандал: зачинщика заставили извиняться

Вокруг украинской полицейской разгорелся сексистский скандал: зачинщика заставили извиняться
18:42 Сегодня Телеграф

В Украине разгорелся сексистский скандал вокруг начальницы Бучанского отделения полиции Елены Дорошенко. 

Все началось с заявления соучредителя ВО "Автоевросила" Андрея Щербины. 

"Скажите мне пожалуйста, за какие такие заслуги девочку до 30 лет назначили начальником Бучанского отдела полиции? Наверное за глубокое знание законов? Что она может решить с пользой для общества? И каким способом?", - написал он. 

На его сообщение отреагировал бывший нардеп Игорь Мосийчук. 

"И вот это грязное животное Андрей Щербина, которое в тупую, чтобы поймать хайп оскорбляет и унижает женщину-полицейскую, планирует стать политиком и является соучредителем ВО "Автоевросила", - написал Мосийчук. 

Слова поддержки Дорошенко высказал и глава киевской полиции Андрей Небытов. 

Он отметил, что полицейская обратила на себя внимание еще в 2016 году, будучи участковым офицером. Она отметилась хорошими результатами в профилактике и раскрытию преступлений. 

После этого он служила в управлении стратегических расследований и участвовала в документировании и обезвреживании нескольких ОПГ, а после стала руководителем отдела криминальной полиции Чабановского отделения полиции. 

"Сегодня она возглавляет Бучанское отделение полиции, которое фактически как самостоятельное отделение создано с нуля! И я уверен, у нее все получится и мы обязательно ее поддержим!", - написал он. 

После возникшего резонанса Щербина удалил изначальный пост и записал видеообращение, в котором принес извинение за свои слова. 

"У меня есть предположение, что мой пост был слишком эмоционален, и такой, который задал много пространства для разного рода домыслов и рассуждений, которые ничего общего не имеют с реальностью и моей личной позицией! Поэтому я решил извиниться перед женщинами, и расставить все точки над "і", - написал он. 

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, которые предусматривают наказание за проявление сексизма.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Киев, Скандал, Сексизм, Нацполиция.
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