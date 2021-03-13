"Буковель" таки закрыли на карантин: что теперь происходит на популярном курорте (фото, видео)

После того, как горнолыжный курорт "Буковель" закрыли на карантин, причиной чего стали протесты предпринимателей, которые возмутились закрытием ресторанов на фоне непрерывной работы курорта, популярное место для отдыха большинства украинцев стало полностью безлюдным.

Об этом можно судить по кадрам камер, установленных на курорте. Здесь сейчас нет ни души.

Факт отсутствия туристов подтверждает и видео, выложенное Ксенией Хажиленко в Facebook.

В комментариях под видео пользователи выражают недовольство таким решением.

"Правительство быстрых и эффективных решений, с интерферирующей имитацией деятельности. Нда", "Закрыли? Нет правды в мире ...", "Зато предприниматели Франковска, которые требовали закрыть Буковель, счастливы", - отмечают в сети.

Как сообщал "Телеграф", вопрос работы курорта "Буковель" поднимается постоянно - базы отдыха в этом районе продолжали работать и принимать туристов до недавнего времени, несмотря на ужесточение карантинных мер, которые постоянно происходят в Украине из-за пандемии коронавируса. Так, ранее очереди на подъемники в Буковели вызвали горячие споры на фоне локдауна, введенного в Украине с 8 по 24 января. Большинству украинцев еще тогда стало непонятным, почему отдыхать и толпиться в очередях на горный спуск - можно, а купить батарейки и носки в супермаркетах - нельзя. Подогрел волну негодования к непрерывной работе курорта президент Владимир Зеленский, который 8 января, в день введения в Украине локдауна, "засветился" в Буковели. Пытаясь как-то сгладить эту ситуацию, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Буковеле, оказывается, меньше риск заразиться COVID-19, чем на других европейских курортах.