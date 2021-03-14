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Пьяная "блогерша" разбила четыре авто в Киеве: видео обсуждают в сети

Пьяная "блогерша" разбила четыре авто в Киеве: видео обсуждают в сети
01:33 Сегодня Телеграф

В ночь на субботу, 13 марта, в Киеве на улице Жилянской произошло ДТП, виновницей которого стала девушка-водитель BMW, разбившая одним махом четыре припаркованных автомобиля.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев Оперативный", публикуя видео с места масштабной аварии.

Очевидцы говорят, что после аварии девушка, оказавшаяся блогером, пыталась скрыться с места аварии, но не могла уехать – этому помешало заднее колесо ее машины.

По внешнему виду прибывшие полицейские заподозрили, что девушка может находиться в алкогольном состоянии и их подозрения были оправданы. Проверка на драгере показала 0,89 промилле алкоголя в крови (больше, чем в 4 раза, чем допустимый показатель, - Авт.).

К счастью, в этой аварии обошлось без пострадавших.

"Уверена, она уже все решила и завтракает сейчас смузи в каком-то фабиус))) для нее этот штраф, как поход на маникюр)", "Интересно кому на счастье, как теперь 4 с нее деньги на ремонт сбить. Страховка при пьянке не работает, да и какая страховка вообще у бляхи", "Пилотку рваную за косы - и на субботник", - пишут в сети, обсуждая момент компенсации водителям разбитых авто.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 8 марта в центре Киева произошло очередное "пьяное" ДТП.  Девушка на Mazda протаранила несколько автомобилей, однако ее это не смутило.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 652

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Киев, ДТП, Видео, Блогеры, Аварии.
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