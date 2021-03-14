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"Вот такое Прощёное воскресенье..." Украинцы взволнованы загадочным убийством в Харькове (фото)

"Вот такое Прощёное воскресенье..." Украинцы взволнованы загадочным убийством в Харькове (фото)
11:17 Сегодня Телеграф Telegram-канал

На проспекте Юбилейном, что в Московском районе Харькова, в воскресенье, 14 марта, утром обнаружили тело молодого мужчины.

Об этом сообщают харьковские Telegram-каналы.

Так, канал "Харьков Life" уточняет, что тело обнаружили по адресу просп.Юбилейный,51.

В свою очередь канал "ТРУХА Харьков" уточняет, что скончавшийся – "молодой человек восточной национальности".

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Большинство читателей каналов предполагают, что причиной убийства молодого человека стали "разборки" этнических бандформирований, к одной из которых относят и погибшего.

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При этом некоторые читатели иронизируют на тему того, что молодой человек погиб именно 14 марта, на Прощенное воскресенье.

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Оба Telegram-канала отмечают, что на месте обнаружения тела находятся сотрудники Нацполиции Украины. Вместе с тем, пока в правоохранительном ведомстве информации по поводу ЧП не опубликовали.

Как сообщалось, 4 марта в Харькове произошла драка между группой пьяных мужчин и сотрудниками полиции.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 336

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Харьков, Убийство, Труп, Салтовка.
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