На пожаре под Киевом сгорел пенсионер (фото с места)

В селе Низшая Дубечня (укр. Нижча Дубечня), что в Вышгородском районе Киевской области, в воскресенье, 14 марта, рано утром в результате пожара в летней кухне погиб пенсионер.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в Киевской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании в летней кухне по адресу просп. Мира, поступило в оперативно-диспетчерскую службу в 5:32 воскресенья.

"По прибытию было установлено, что горит летняя кухня. Во время проведения разведки спасателями было обнаружено тело мужчины 1952 года", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 6:12 и полностью ликвидирован в 6:31 воскресенья. В настоящее время причина пожара устанавливается.