Подозреваемого в изнасилованиях забросали яйцами в Ровно: одна из жертв объяснила ситуацию

15 марта под Ровенским городским судом собрались местные жители, настаивая на справедливом разбирательстве по делу о серии нападений на женщин. Так как в очередной раз до его рассмотрения по сути дело не дошло, а подозреваемый в насилии над землячками не изолирован от общества, люди выразили свое негодование, скандируя "Ганьба!" и даже закидывая авто подозреваемого в сексуальном насилии яйцами.

Почему затягивается процесс, "Телеграф" узнавал у одной из жертв сексуального маньяка.

Адвокат обвиняемого неожиданно заявил отвод судьи

История с нападениями на женщин в одном из районов Ровно тянется уже несколько лет, все они происходили в районе Гидропарка рядом со стадионом "Авангард". Только в августе 2019-го года полиция задержала во время очередного акта насилия 35-летнего местного жителя. Правоохранителям удалось собрать неопровержимые доказательства вины мужчины в совершении серии преступлений – экспертизы ДНК, данные с камер видеонаблюдения. По делу проходят шесть пострадавших – в четырех случаях имело место изнасилование, в двух – попытка. На время досудебного расследования ровенчанина поначалу заключили под стражу, а в конце 2020-го года неожиданно выпустили под домашний арест. Жертвы сексуального маньяка, опасаясь за свою жизнь, предали историю огласке и просили общественность о поддержке.

-За год до рассмотрения по сути дело так и не дошло, - уточняет Ольга Самкевич. – При том, что полиция сработало очень хорошо. Они даже меня оперативно разыскали, хотя на меня напали еще в ноябре 2013-го и к моменту задержания подозреваемого я поменяла номер телефона и прописку. Я тогда обрадовалась, что справедливость все-таки восторжествует. Но прокурор (его уже сменили) неверно оформлял документы, чем затягивал рассмотрение дела, плюс заседания неоднократно переносились, отменялись, о чем потерпевшим не сообщали. А в понедельник, 15 марта, когда поддержать нас собралось очень много горожан и журналистов, адвокат обвиняемого и вовсе заявил отвод судьи. Нам даже не зачитали полностью ходатайство, чтобы понять мотивы, не дали с ним ознакомиться, когда оно будет рассмотрено тоже неясно.

Ольга отмечает, что не ожидала, что на акцию под судом придет столько людей, но это ее вдохновило и мотивировало продолжать борьбу. При этом люди пытались добиться от обвиняемого мужчины каких-то объяснений его поведения, но тот общаться даже с прессой не стал.

"Оборону" держала его супруга. На видео, снятом подругой Ольги, видно, как та распихивает журналистов, срывает плакаты, которые горожане повесили на лобовое стекло автомобиля.

А когда женщина садится в машину, и та трогается, вслед ей летят яйца.

- Вся абсурдность ситуации еще в том, что человек, который нападал на женщин, находится под домашним арестом без средств электронного слежения, - продолжает Ольга. – Раз в 60 дней рассматривается вопрос о мере пресечения и 2 марта ее не изменили, хотя прокурор, потерпевшие, представитель потерпевших ЕДИНОГЛАСНО настаивали на том, чтобы насильник снова содержался в СИЗО или, хотя бы, (!) ему надели устройство удаленного слежения. Но судья Оксана Крыжова не учла наши доводы, что у обвиняемого есть склонность к жестокости и нельзя спрогнозировать, как он поведет себя в будущем. Таким образом насильник может разгуливать по городу Ровно в свое удовольствие. Возможно, выбирая новую жертву и, кто знает, какими будут последствия его следующей охоты?

"Мне пришлось прорабатывать ситуацию с психологом"

Для всех шести жертв, которые решились заявить в полицию и дать показания, произошедшее с ними оставило серьезные последствия, кто-то боялся долго время выходить на улицу, кто-то - общаться с представителями мужского пола, прорабатывать травму им пришлось с психологом. И теперь всем им снова приходится жить в страхе, ведь вероятность встретить своего обидчика высока, да и другие женщины не могут быть на сто процентов уверены в своей безопасности, раз сексуальный маньяк фактически остается на свободе, пока суд не примет иного решения.

-Я долго молчала о ситуации, надеясь, что она справедливо разрешится, но этого не произошло, - объясняет свой шаг по огласке драматической истории Ольга Самкевич. – Я до сих пор помню все обстоятельства нападения, но мне, можно сказать повезло, потому что маньяк, видимо, был в начале своей "карьеры" и просто держал меня в руках, толкая в неизвестном направлении. Довести задуманное до конца ему помещал велосипедист, который проезжал мимо. Он услышал мой крик, и злоумышленник ретировался. А более поздним жертвам везло меньше, он их жестоко бил, душил, беспощадно насиловал, некоторых насиловал тут же повторно. С наслаждением и, наверное, абсолютной уверенностью в будущей безнаказанности своих действий. Все это происходило в вечернее время, когда адекватные люди гуляют по родному городу, ходят в гости, за покупками.

По словам Ольги, для нее пять лет было стрессом куда-то выходить, она постоянно находилась в напряжении, смотрела по сторонам, есть ли вокруг люди.

– Если за мной кто-то шел, у меня усиливалось сердцебиение, накатывала паника, что вдруг на меня кто-то накинется, - продолжает Ольга. - Может, кому-то кажется это глупым, но так на меня повлияла ситуация. Она не прошла бесследно и для других жертв, они мне об этом говорили. Мне пришлось прорабатывать ситуацию с психологом, на фоне стресса сильно посыпались волосы, ухудшилось общее состояние. И я хочу, чтобы мой обидчик, и обидчик других женщин и девушек понес справедливое и максимальное наказание, по статье 152 – это 10 лет. Жаль, что закон не разрешает умножить срок на шесть, так как все эпизоды объединены в одно дело. И я требую, чтобы мне был возмещен и моральный вред, хотя та сумма, в которую я его оценила, не может мне вернуть мне мои лучшие годы жизни, когда я сидела дома и боялась общаться с людьми. Они бесценны!

Ольга Самкевич добавляет, что после судебного заседания к ней подходили люди, высказывали ей слова поддержки, что дало ей возможность почувствовать, что она не одинока и укрепило надежду, что дело не спустят на тормозах.

Видео предоставлено Ольгой Самкевич, фото Виктории Мамотюк