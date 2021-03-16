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Тело лежало в мешке: возле школы в Одессе нашли труп женщины (фото)

Тело лежало в мешке: возле школы в Одессе нашли труп женщины (фото)
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Одессе возле школы №57 обнаружили труп женщины. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. 

"Тело неизвестной пока гражданки с признаками насильственной смерти обнаружили в мешке у входа в подвальное помещение учебного заведения на улице Мариинской", - говорится в сообщении. 

Других деталей полицейские не сообщили. 

Сейчас на месте работает следовательская группа, которая устанавливает личность погибшей, а также все обстоятельства ее смерти. 

Труп Одесса

До этого сообщение о трупе было обнародовано в Телеграм-канале "Ху**ая Одесса". 

"Возле 57 школы на ул. Мариинской куча полиции, все оцеплено, возле подвала нашли труп пожилой женщины со снятыми штанами", - говорится в сообщении

Как сообщалось ранее, в Ужгороде спортивный тренер домогался до 14-летней подопечной. Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Одесса, Убийство, Нацполиция.
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