Тело лежало в мешке: возле школы в Одессе нашли труп женщины (фото)

В Одессе возле школы №57 обнаружили труп женщины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Тело неизвестной пока гражданки с признаками насильственной смерти обнаружили в мешке у входа в подвальное помещение учебного заведения на улице Мариинской", - говорится в сообщении.

Других деталей полицейские не сообщили.

Сейчас на месте работает следовательская группа, которая устанавливает личность погибшей, а также все обстоятельства ее смерти.

До этого сообщение о трупе было обнародовано в Телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

"Возле 57 школы на ул. Мариинской куча полиции, все оцеплено, возле подвала нашли труп пожилой женщины со снятыми штанами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Ужгороде спортивный тренер домогался до 14-летней подопечной. Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.