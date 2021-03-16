Садовый объявил о планах "закрыть" Львов

На фоне ухудшения ситуации с ростом числа новых инфицированных коронавирусом во Львове, в мэрии заговорили о планах ввести более жесткие карантинные ограничения, а также развернуть новые кровати для больных COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге после заседания комиссии ТЭБ и ЧС мэр города Андрей Садовый.

"В сегодняшней ситуации мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны - все, если динамика не будет замедляться", - сказал Садовый.

Он подчеркнул, что за предыдущие сутки в городе было зафиксировано 616 новых случаев инфицирования, что является рекордом для Львова.

Несмотря на это, Садовый говорит, что Львов будет предпринимать все шаги, чтобы избежать локдауна и попадания в "красную зону".

Среди таковых он назвал перевод школьников 5-11 классов на "дистанционку", а также запрет на проведение массовых банкетов и спортивных мероприятий внутри помещений.