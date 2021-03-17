В Днепре прогремел взрыв в отделении "Ощадбанка": первые детали и фото ЧП

В центре Днепра в среду, 17 марта, ночью на проспекте Александра Поля в отделении "Ощадбанка" неизвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.

Об этом в сообщает местное интернет-издание "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

"Установлено, что двое неизвестных взорвали неустановленным устройством банкомат, находившийся в отделении банка и забрали кассеты с деньгами", - говорится в заметке.

По показаниям свидетеля, злоумышленники скрылись в близлежащих дворах.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, сумму денег, которые украли из банкомата, а также людей, которые были к нему причастны.

Как сообщалось, 17 января в Одессе на проспекте Шевченко произошло крупное ограбление банка "Восток". По предварительным данным, злоумышленники украли валюты в общей сумме на около 2 млн грн.