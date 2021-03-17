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В Днепре прогремел взрыв в отделении "Ощадбанка": первые детали и фото ЧП

В Днепре прогремел взрыв в отделении "Ощадбанка": первые детали и фото ЧП
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф Днепр оперативный

В центре Днепра в среду, 17 марта, ночью на проспекте Александра Поля в отделении "Ощадбанка" неизвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.

Об этом в  сообщает местное интернет-издание "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

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"Установлено, что двое неизвестных взорвали неустановленным устройством банкомат, находившийся в отделении банка и забрали кассеты с деньгами", - говорится в заметке.

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По показаниям свидетеля, злоумышленники скрылись в близлежащих дворах.

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На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, сумму денег, которые украли из банкомата, а также людей, которые были к нему причастны.

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Как сообщалось, 17 января в Одессе на проспекте Шевченко произошло крупное ограбление банка "Восток". По предварительным данным, злоумышленники украли валюты в общей сумме на около 2 млн грн.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Банк, Взрыв, Днепр, Ощадбанк, Ограбление.
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